В Минстрое предложили заменить недостающих сотрудников ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети могут стать сильным инструментом для поддержки российской экономики в условиях нехватки кадров. Об этом заявил заместитель министра РФ по строительству и ЖКХ, Константин Михайлик. По его мнению, высокий уровень IQ россиян делает их ценными ресурсами, и использование ИИ и нейросетей позволит оптимизировать типовую, малоэффективную работу и сосредоточиться на развитии человеческого потенциала.

Михайлик отметил, что в строительной отрасли и сфере ЖКХ уже существует множество проектов, использующих ИИ и нейросети. Они решают различные задачи, начиная от проектирования до контроля за стройплощадками и взаимодействия с клиентами. Заместитель министра подчеркнул, что опасения относительно потери рабочих мест из-за внедрения ИИ — лишь небеспочвенные предположения. Он призывает к разумному использованию ИИ для снятия нагрузки с человека и активного развития человеческого творческого потенциала.

Важной инициативой является создание единой платформы ДОМ.РФ, которая собирает передовой опыт применения искусственного интеллекта в строительстве. Это направление также включено в федеральную рабочую группу по разработке нацпроекта «Экономика данных» до 2030 года. Михайлик подчеркнул важность того, чтобы Россия развивала свои собственные технологии и ресурсы в области искусственного интеллекта.