В Минздраве рассказали, какой может быть вторая волна коронавируса

Кроме того, эксперт также отметила, что после окончания эпидемии у россиян появится иммунитет к COVID-19. ”Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет”, — поделилась специалист. В связи с этим, к слову, можно сделать вывод, что опасаться второй волны коронавирусной инфекции не стоит.

Также в интервью эксперт отметила важность подготовки к грядущей второй волне COVID-19. В частности, речь о выявлении у населения антител к коронавирусной инфекции, что в дальнейшем позволит определять, в каком количестве и кому именно необходима вакцина.