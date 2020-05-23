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В Минздраве рассказали, какой может быть вторая волна коронавируса

Довольно воодушевляющие данные
В Минздраве рассказали, какой может быть вторая волна коронавируса. Так, по словам главного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, вторая волна коронавирусной инфекции будет слабее первой.

Кроме того, эксперт также отметила, что после окончания эпидемии у россиян появится иммунитет к COVID-19. ”Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет”, — поделилась специалист. В связи с этим, к слову, можно сделать вывод, что опасаться второй волны коронавирусной инфекции не стоит.

Также в интервью эксперт отметила важность подготовки к грядущей второй волне COVID-19. В частности, речь о выявлении у населения антител к коронавирусной инфекции, что в дальнейшем позволит определять, в каком количестве и кому именно необходима вакцина.

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