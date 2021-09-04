В Минздраве рассказали, от чего зависит скорость возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19

Рассказать об этом решил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. По его словам, сроки возвращения «доковидной жизни» зависят напрямую от самих жителей России, сообщает ТАСС.

Например, одним из факторов является масштаб вакцинации. Фисенко даже отметил, что россиянам следует прививаться против коронавирусной инфекции, уточнив, что «в стране есть для этого все возможности».

Напомним, что чуть ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что России не грозит локдаун из-за COVID-19. Но для того, чтобы отменить текущие запреты и ограничения из-за коронавируса, необходима вакцинация населения.