Наука и технологии
11:15, 17 декабря 2023
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В мире начал развиваться майнинг на факельном газе

Деньги на такой метод получила вторая компания

Основатель криптокомпании Unblock Global Томас Окампо рассказал что привлёк $15 млн для развития майнинга на факельном газе. Unblock Global стала второй компанией в мире, продвигающей такой метод добычи криптовалют.

В мире начал развиваться майнинг на факельном газе

© Ferra.ru

Окампо отметил, что компания займётся майнингом на факельном газе из Vaca Muerta в Аргентине — втором в мире месторождении сланцевого газа.

По этому поводу посол США в Аргентине Марк Стэнли заявил, что такой подход к майнингу «поможет стране достичь своих климатических целей, сэкономит энергию и позволит заработать».

Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюты
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#технологии
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