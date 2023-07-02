В МИРЭА изобрели шахматы заново

В ответ на многочисленные просьбы любителей шахмат, разработчики виртуальной реальности решили создать новую игру. В МИРЭА они пошли дальше и решили поместить трёхмерные шахматы внутрь куба, добавив новые фигуры, и внесли изменения в правила. И так родилась новая игра, названная «мирэахматы», в честь университета.

Авторы игры, включая заведующего кафедрой прикладной математики РТУ МИРЭА Романа Дзержинского, говорят, что шахматы — это своего рода поле боя, где белые и чёрные фигуры представляют две воюющие армии. Однако, с течением времени, военно-политическая обстановка в мире изменилась, и наше изобретение отражает эти изменения.

В новой игре участвуют 64 фигуры с каждой стороны куба. Они имеют те же названия, что и обычные шахматные фигуры. Но в отличие от плоской игры, они могут двигаться не только по плоскости, но и вверх и вниз. Более того, поскольку игра трёхмерная, появился новый ход — вращение фигуры внутри клетки относительно осей. Позиция фигур кодируется четырьмя координатами.

Играть в игру могут от 2 до 12 игроков, так как фигуры имеют 12 различных цветов. Игроки могут заключать блоковые и нейтральные соглашения, которые могут меняться в процессе игры, подобно современным военно-политическим сражениям. В зависимости от выбранного режима игры, цель игрока может быть тактической игрой внутри группы или стремлением захватить площадку, завоевав ресурсы побеждённых игроков. В случае поражения, побеждённая сторона теряет короля и королеву, и оставшиеся фигуры используются победителем.

Новая игра находится в стадии тестирования. В РТУ МИРЭА уже получено Свидетельство о государственной регистрации программы, и заявка на патент подана.