В MIT представили 3D-печать жидким металлом для быстрого производства

В отличие от традиционных методов, которые занимают несколько часов, LMP позволяет изготавливать крупные алюминиевые детали в течение нескольких минут. Процесс включает в себя направление расплавленного алюминия по заданной траектории в слой крошечных стеклянных шариков, которые быстро затвердевают и превращаются в 3D-структуру.

Несмотря на потерю разрешения ради скорости, LMP работает как минимум в десять раз быстрее, чем аналогичные методы производства металла. Технология подходит для создания прочных компонентов больших структур, таких как детали мебели, строительные элементы и промышленные компоненты.

Исследователи предполагают дальнейшее совершенствование технологии для улучшения консистенции нагрева и контроля над расплавленным металлом, что может произвести революцию в производстве металлов.