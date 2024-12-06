В MIT создали крупнейшую открытую базу данных для проектирования автомобилей

Процесс проектирования автомобилей обычно занимает несколько лет, при этом компании редко публикуют данные о тестах и аэродинамике своих моделей. Это ограничивает возможности для быстрого улучшения технологий. Но теперь ученые MIT создали базу, которая может быть использована для обучения искусственного интеллекта (ИИ). С помощью этого инструмента ИИ можно будет быстро генерировать новые дизайны автомобилей, что значительно сократит время и затраты на разработку.

DrivAerNet++ представляет собой не просто коллекцию 3D-моделей, а полноценную систему с данными об аэродинамике, которые важны для повышения эффективности топливопотребления и увеличения запаса хода электромобилей. Модели включают различные параметры, такие как форма кузова, углы наклона стекол и другие детали, которые влияют на характеристики машин.

Согласно авторам исследования, эта база данных откроет новые возможности для использования AI в автомобильной промышленности, сделав процесс проектирования автомобилей более быстрым и доступным. Она также поможет ускорить разработку экологически чистых автомобилей, что особенно актуально в условиях изменения климата.