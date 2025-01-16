В MIT создали робота для искусственном опылении растений

Новое устройство значительно превосходит предыдущие версии по выносливости и маневренности. Роботы могут зависать в воздухе до 17 минут и развивать скорость до 35 см/с. Они также выполняют акробатические элементы, такие как двойные перевороты, и могут точно следовать заданным траекториям.

Основой для разработки стала анатомия настоящих пчел. Однако робот, вес которого меньше скрепки, пока не может сравниться с природными опылителями в точности движений и эффективности. Тем не менее, новые технологии, такие как усовершенствованные искусственные мышцы и улучшенные крепления крыльев, позволили снизить механическое напряжение и увеличить долговечность конструкции.

Создатели планируют оснастить роботов крошечными батареями и сенсорами, чтобы они могли работать автономно за пределами лаборатории. В будущем такие роботы смогут эффективно опылять растения в многоуровневых фермах, что повысит урожайность и уменьшит негативное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду.

Сейчас роботы способны выполнять задачи с высокой точностью, но исследователи планируют дальнейшее совершенствование. В частности, они хотят научить устройства приземляться и взлетать с цветков, а также увеличить время полета до 10 000 секунд.