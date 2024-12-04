В MIT улучшили метод создания реалистичных 3D-моделей с помощью ИИ

Технология, известная как Score Distillation Sampling, использует модели для генерации 2D-изображений, чтобы преобразовывать их в 3D-формы. Однако ранее этот процесс часто приводил к нечетким результатам из-за ограничений в обучении ИИ. MIT исследовали причины этого явления и предложили простое решение, которое улучшает качество 3D-объектов.

Ученые заменили случайный шум, использующийся в процессе преобразования, на более точные приближенные значения, что позволило получить более четкие и реалистичные 3D-формы. Также была улучшена детализация рендеринга, что дополнительно повысило качество моделей.

Метод MIT не требует дополнительных затрат на переобучение моделей ИИ, что делает его более доступным по сравнению с другими решениями. Это также открывает новые возможности для создания 3D-объектов в таких областях, как виртуальная реальность и кинопроизводство.