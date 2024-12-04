Наука и технологии
Опубликовано 04 декабря 2024, 21:44
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В MIT улучшили метод создания реалистичных 3D-моделей с помощью ИИ

Без дорогостоящего обучения нейросетей
Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод создания высококачественных 3D-моделей с использованием генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Новый подход решает проблему размытых и мультяшных 3D-объектов, которые часто возникают при использовании стандартных алгоритмов.
В MIT улучшили метод создания реалистичных 3D-моделей с помощью ИИ

© Ferra.ru

Технология, известная как Score Distillation Sampling, использует модели для генерации 2D-изображений, чтобы преобразовывать их в 3D-формы. Однако ранее этот процесс часто приводил к нечетким результатам из-за ограничений в обучении ИИ. MIT исследовали причины этого явления и предложили простое решение, которое улучшает качество 3D-объектов.

Ученые заменили случайный шум, использующийся в процессе преобразования, на более точные приближенные значения, что позволило получить более четкие и реалистичные 3D-формы. Также была улучшена детализация рендеринга, что дополнительно повысило качество моделей.

Метод MIT не требует дополнительных затрат на переобучение моделей ИИ, что делает его более доступным по сравнению с другими решениями. Это также открывает новые возможности для создания 3D-объектов в таких областях, как виртуальная реальность и кинопроизводство.

В MIT улучшили метод создания реалистичных 3D-моделей с помощью ИИ

© MIT