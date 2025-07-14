В Млечном Пути нашли звезды, внутри которых может светиться темная материя

Исследование предполагает, что в плотной среде, например в центре Млечного Пути, эти объекты способны накапливать темную материю, которая затем аннигилирует внутри них и выделяет энергию.

Такой процесс может помешать карликам остыть, превращая их в «темные карлики» — тусклые, но долгоживущие светящиеся тела. Ключ к их распознаванию — литий-7. В обычных коричневых карликах он разрушается, но в темных сохраняется, поскольку их ядра остаются холодными.

Если ученые найдут массивные объекты, в которых неожиданно присутствует литий-7, это станет мощным аргументом в пользу взаимодействий темной материи.

Такие находки помогут сузить круг кандидатов на роль частиц темной материи — например, исключить легкие частицы вроде аксионов.