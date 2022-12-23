В Молдавии предложили отказаться от почтовых сервисов в зоне .RU

Автор инициативы заявил, что каждое учреждение страны, которое имеет свою базу данных, должно «оградить каждого своего сотрудника от использования корпоративной почты, не использовать, в частности, почту с расширением RU».

К тому же он призвал и обычных граждан, заявив, что «адреса электронной почты с расширением RU не являются серьёзными. Гросу уточнил, что на его взгляд, в России нет хозяйствующего субъекта, ИТ-компании, которая бы не находилась в подчинении у российских спецслужб.

Напомним, что ранее стало известно о приостановке в республике лицензии целого ряда оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов. В том числе «Первого в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент ТВ» и «НТВ-Молдова».