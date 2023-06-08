В Мордовии нашли способ повысить урожайность овощей в теплицах

Разработанные специалистами из Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева и Ардатовского светотехнического завода светодиоды смогли существенно повысить урожайность овощей в тепличных хозяйствах. Новая фитоустановка позволяет в любой момент времени корректировать спектр облучения светодиодами, адаптируя его под потребности растений.

В большинстве фитооблучателей используется комбинация спектров двух одноцветных светодиодов — красного и синего. В российской же разработке применяется комбинация из трех одноцветных светодиодов с определенными длинами волн — красного, глубокого красного и синего — и белых светодиодов. За счет этого можно обеспечить полный спектр облучения, отмечает один из разработчиков, заведующий кафедрой светотехники МГУ им. Н.П. Огарева Алексей Горбунов.

Светодиоды работают в оптимальном для них режиме мощности при достаточно низкой температуре на кристалле, подчеркивают ученые. В разработанной ими фитоустановке можно плавно регулировать свет каждого модуля светодиодов от 0 до 100% за счет изменения протекающего тока. Это позволяет менять соотношение излучения светодиодов разных цветов свечения и таким образов менять суммарный спектральный состав излучения установки.