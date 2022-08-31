В московских школах хотят ввести уроки езды на электросамокатах

По его словам, ведомство не только не против подобной инициативы, но даже готова оказать «любую методическую и практическую помощь в продвижении данного вопроса». Что интересно, ранее с подобным предложением выступил руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин.

Он, например, отметил, что время на уроки езды придётся выделять за счёт других предметов. В связи с этим он предложил обсудить данный вопрос на общегосударственном уровне.

Помимо этого, он также заявил о необходимости принять в России ГОСТа для средств индивидуальной мобильности. В том числе электросамокатов. Это должно быть сделано для того, чтобы упростить внесение изменений в ПДД в части их эксплуатации.