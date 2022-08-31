В московских школах хотят ввести уроки езды на электросамокатах

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В московских школах хотят ввести уроки езды на электросамокатахТакие уроки точно никто не станет прогуливать
В Сети появилась информация, согласно которой Москва может стать первым российским городом, в котором появятся школьные уроки езды на электросамокатах. Об этом рассказал заместитель начальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский.
По его словам, ведомство не только не против подобной инициативы, но даже готова оказать «любую методическую и практическую помощь в продвижении данного вопроса». Что интересно, ранее с подобным предложением выступил руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин.
Он, например, отметил, что время на уроки езды придётся выделять за счёт других предметов. В связи с этим он предложил обсудить данный вопрос на общегосударственном уровне.
Помимо этого, он также заявил о необходимости принять в России ГОСТа для средств индивидуальной мобильности. В том числе электросамокатов. Это должно быть сделано для того, чтобы упростить внесение изменений в ПДД в части их эксплуатации.