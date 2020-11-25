Наука и технологии
Сегодня 17:04
В московском метро появились терминалы для выдачи SIM-карт
Оператора Tele2
В пресс-службе Tele2 сообщили о том, что в московском метро появились терминалы для выдачи SIM-карт оператора. Сейчас их можно встретить лишь на «Библиотеке имени Ленина» и «Боровицкой», однако уже до конца года планируется установка еще 52 терминалов.
Благодаря терминалам механизм получения SIM-карты становится полностью автоматизированным, а время обслуживания ограничивается двумя минутами. Для получения SIM-карты следует нажать на соответствующую кнопку на экране терминала, изучить предложение оператора и взять карту. Процесс активации карты можно осуществить самостоятельно посредством мобильного приложения “Мой Tele2”.
Сообщается, что в терминалах доступны SIM-карты с тарифом «Мой онлайн». В него включены 15 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети, а также 500 минут для общения с абонентами других операторов. Абонентская плата составляет 400 рублей в месяц.