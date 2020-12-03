Наука и технологии
Сегодня 15:33
В московском метро появится Face ID
Уже в 2021 году
Заммэра Москвы Максим Ликсутов поделился информацией о том, что в московском общественном транспорте появится технология распознавания лиц Face ID. С помощью этого нововведения россияне смогут оплачивать проезд.
Воспользоваться Face ID в общественном транспорте Москвы можно будет уже в следующем году. ”Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц”, — сообщил Ликсутов, добавив, что персональные платежные данные россиян на сегодняшний день уже хранятся в банках. Так, для работы нововведения в метро достаточно лишь разместить биометрическую инфраструктуру.
Известно, что после того, как соответствующая система будет установлена в транспорте, пользователь с подключенной к банковской карте биометрией сможет проходить перед открытым турникетом. Причем система идентифицирует лицо, даже если человек надел маску.