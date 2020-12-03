В московском метро появится Face ID

Воспользоваться Face ID в общественном транспорте Москвы можно будет уже в следующем году. ”Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц”, — сообщил Ликсутов, добавив, что персональные платежные данные россиян на сегодняшний день уже хранятся в банках. Так, для работы нововведения в метро достаточно лишь разместить биометрическую инфраструктуру.

Известно, что после того, как соответствующая система будет установлена в транспорте, пользователь с подключенной к банковской карте биометрией сможет проходить перед открытым турникетом. Причем система идентифицирует лицо, даже если человек надел маску.