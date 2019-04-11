В московском метро установили систему распознавания лиц

В московском метрополитене начали тестировать систему биометрической идентификации. Об этом рассказало издание РБК.

На данный момент камеры видеонаблюдения с новой функциональностью установлены на всех турникетах станции метро «Октябрьское Поле». Они появились в конце марта — начале апреля.

Пресс-служба московского метро подтвердила установку дополнительных камер в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году. Также представитель отметил, что «к пилоту подключено несколько лучших российских ИТ-компаний».

По данным издания, над проектом работает компания VisionLabs. Аналогичный турникет с системой биометрической идентификации VisionLabs установлен в главном офисе Сбербанка.

Как отмечает РБК, сейчас распознавание лиц осуществляется для обеспечения безопасности, а в будущем оно может быть использовано для оплаты проезда.