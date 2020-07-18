В московском СИЗО раскрыли действующий колл-центр мошенников

”Телефонные аппараты и модемы были спрятаны в углублениях, которые сидельцы выдалбливали ложками в деревянных нарах и мебели. Говорили арестанты через микрофоны, многие пользовались беспроводными наушниками”, — поделились следователи.

Сообщается, что в ходе обыска подозреваемые совершили попытку утилизировать документацию в канализацию, однако удалось им это сделать лишь частично. В той бухгалтерии, которую удалось сохранить, были зафиксированы данные о том, что заключенные выплатили сотрудникам изолятора более 5 млн рублей, тогда как порядка 7 млн рублей пошли на покупку новой техники.