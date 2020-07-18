Наука и технологии
Сегодня 15:18
В московском СИЗО раскрыли действующий колл-центр мошенников
Сотрудники могли обеспечивать заключенных телефонами, сим-картами и интернетом
В московском СИЗО раскрыли действующий колл-центр мошенников. Так, сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России были задержаны сразу два сотрудника СИЗО, которые, по подозрениями, могли обеспечивать подследственных телефонами, сим-картами и доступом к интернету с января по июнь прошлого года.
”Телефонные аппараты и модемы были спрятаны в углублениях, которые сидельцы выдалбливали ложками в деревянных нарах и мебели. Говорили арестанты через микрофоны, многие пользовались беспроводными наушниками”, — поделились следователи.
Сообщается, что в ходе обыска подозреваемые совершили попытку утилизировать документацию в канализацию, однако удалось им это сделать лишь частично. В той бухгалтерии, которую удалось сохранить, были зафиксированы данные о том, что заключенные выплатили сотрудникам изолятора более 5 млн рублей, тогда как порядка 7 млн рублей пошли на покупку новой техники.