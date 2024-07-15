В Москве более чем в два раза выросли темпы производства компьютеров и оптики

В Москве за первые пять месяцев текущего года производство компьютерной и оптической техники выросло на более чем 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов. Этот рост обусловлен значительным увеличением объёмов выпуска продукции в высокотехнологичных отраслях, где уже работает почти 300 тысяч человек. Компании активно ведут разработки и патентуют свои технологии, что способствует дальнейшему укреплению сектора.

В общей сложности за этот период было отгружено продукции на сумму более 201 миллиарда рублей, что является ростом на 30% по сравнению с предыдущим годом. В натуральном выражении наблюдается значительный прирост в производстве различных компонентов и устройств: диодов и транзисторов на 80%, полупроводниковых приборов и их частей более чем в два раза, а звуковых и видеоплат, а также коммуникационной аппаратуры — в несколько раз больше.

Востребованность высокотехнологичной продукции распространяется не только на Москву, но и на другие регионы России. Например, видеокамеры «АйТёк ПРО» от московского производителя «ВИПАКС» уже используются в 33 субъектах страны для мониторинга государственных объектов и промышленных предприятий, а также в реализации различных проектов, включая «Безопасный город».