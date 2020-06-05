В Москве больных коронавирусом попробуют лечить в барокамерах

Суть методики заключается в том, чтобы лечить зараженных COVID-19 при помощи гипербарической оксигенации. С ее помощью, согласно планам специалистов, врачи смогут избежать подключения пациентов к аппарату искусственной вентиляции легких, что значительно облегчит нагрузку на систему здравоохранения.

Помимо этого, врачи также утверждают, что гипербарическая оксигенация способна улучшить общее самочувствие пациентов, а также повысить у них уровень кислорода в крови при уменьшенных показателях одышки. В числе прочих положительных качеств “барокамеры” называются усиление действия противовирусной и антибактериальной терапии, а также смягчение различных побочных эффектов.