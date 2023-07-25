В Москве изучили мотивы младшеклассников учиться

В МГППУ провели исследование, которое позволило выяснить, что у младших школьников, учащихся по разным образовательным программам, различается мотивация и отношение к учёбе. Однако у обеих групп детей важными мотивами стали самоопределение и стремление к самосовершенствованию, что помогает им ставить цели и расти как личности.

Для исследования использовались разные методы, такие как наблюдение за уроками и беседы с учащимися, а также методики для измерения учебной мотивации и эмоционального отношения к учению. Особый интерес вызвало сравнение двух программ обучения — традиционной и программы Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. Дети, обучающиеся по последней программе, проявили более позитивное эмоциональное отношение к учению и меньше страдали от тревожности.

Исследование также обнаружило, что для развития учебной мотивации и положительного отношения к учению важен тип учителя, который может быть назван «взаимодействующе-эмпатичным». Такие учителя не только занимаются деловой стороной общения, но и уделяют внимание эмоциональной сфере учеников, создавая атмосферу открытой учебной коммуникации.

Тем не менее, для окончательного подтверждения эффективности такого подхода требуется дополнительное исследование с участием большего числа учителей и учеников. Это позволит более точно определить влияние «взаимодействующе-эмпатичного» типа взаимодействия на образовательный процесс и успеваемость учеников.