В Москве камеры на дорогах начали штрафовать и пассажиров за непристёгнутый ремень

Если раньше штрафы выписывались только водителям, то теперь и пассажиры стали объектом внимания. Штраф составляет 1000 рублей и автоматически направляется владельцу автомобиля.

Всего на территории столицы установлено 206 камер, способных выявлять такие нарушения, а камер, следящих за водителями, около 500.

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов уточнил, что каждый случай нарушения будет рассматриваться ЦОДД. Если возникнут сомнения, они будут трактоваться в пользу собственника транспортного средства.

Несмотря на нововведение, ремень безопасности остаётся ключевым элементом безопасности на дороге, значительно повышая шансы избежать травм при аварии.