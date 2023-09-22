В Москве камеры на дорогах начали штрафовать и пассажиров за непристёгнутый ремень

В Москве камеры на дорогах начали штрафовать и пассажиров за непристёгнутый ременьШтраф получит владелец авто
В столице России дорожные камеры обзавелись новой функцией: теперь они могут выявлять пассажиров, которые не пользуются ремнями безопасности.
Если раньше штрафы выписывались только водителям, то теперь и пассажиры стали объектом внимания. Штраф составляет 1000 рублей и автоматически направляется владельцу автомобиля.
Всего на территории столицы установлено 206 камер, способных выявлять такие нарушения, а камер, следящих за водителями, около 500.
Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов уточнил, что каждый случай нарушения будет рассматриваться ЦОДД. Если возникнут сомнения, они будут трактоваться в пользу собственника транспортного средства.
Несмотря на нововведение, ремень безопасности остаётся ключевым элементом безопасности на дороге, значительно повышая шансы избежать травм при аварии.