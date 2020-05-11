В Москве могут смягчить часть ограничений из-за коронавируса уже в мае

Так, согласно имеющимся данным, мэрия столицы в принципе готова открыть некоторые парки, а также разрешить горожанам совершать пробежки и прогулки с домашними животными даже на расстоянии дальше 100 метров от дома. Правда, судя по всему, подобные послабления будут действовать лишь в определенное время суток.

Отметим, что пресс-служба Москвы никак не прокомментировала данные сведения, попросив лишь руководствоваться последними распоряжениями главы города Сергея Собянина.