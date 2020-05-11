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В Москве могут смягчить часть ограничений из-за коронавируса уже в мае
Но лишь в определенное время суток
Буквально сегодня в сети появилась информация о том, что уже в мае текущего года в Москве могут смягчить часть ограничений, связанных с эпидемией коронавируса в городе и стране. Об этом заявила “Русская служба Би-би-си” со ссылкой на собственные источники.
Так, согласно имеющимся данным, мэрия столицы в принципе готова открыть некоторые парки, а также разрешить горожанам совершать пробежки и прогулки с домашними животными даже на расстоянии дальше 100 метров от дома. Правда, судя по всему, подобные послабления будут действовать лишь в определенное время суток.
Отметим, что пресс-служба Москвы никак не прокомментировала данные сведения, попросив лишь руководствоваться последними распоряжениями главы города Сергея Собянина.