В Москве можно арендовать российский электро-Москвич

В автопарк каршеринга «Ситидрайв» в Москве добавлены электрокары «Москвич 3e», как сообщает пресс-служба завода «Москвич». В настоящее время первые 10 электромобилей доступны московским пользователям «Ситидрайва», а в скором времени клиенты сервиса из Санкт-Петербурга также смогут насладиться поездкой на электрокарах «Москвич».

Кроме того, с мая этого года в автопарке «Ситидрайва» появились бензиновые версии кроссовера «Москвич 3». В общей сложности в Москве и Петербурге для пользователей каршеринга доступно 300 таких автомобилей, из которых 100 находятся в столице, а ещё 200 в Северной столице.

Генеральный директор завода «Москвич», Дмитрий Пронин, отметил, что автомобили «Москвич» становятся популярными в парках такси и каршеринга по всей стране. Он выразил радость тем, что подобные сервисы рассматривают не только автомобили с обычными двигателями, но и электромобили. «Москвич 3e» — это современный городской кроссовер, который предлагает комфортные поездки по городу и уже сегодня доступен всем. Пронин также подчеркнул, что электрический транспорт — это будущее, которое уже становится реальностью, особенно в крупных городах, где создана соответствующая инфраструктура.