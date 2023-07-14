В Москве на ВДНХ запустили сеть интерактивных помощников

На ВДНХ в Москве начало работать новая сеть интерактивных помощников, которая доступна в 38 павильонах. Эти помощники позволяют посетителям увидеть ВДНХ с высоты птичьего полёта, изучить внутреннюю структуру павильонов и быстро найти нужный павильон с помощью видовой панорамы. Это первый проект такого рода, реализованный в общественном пространстве.

На ВДНХ уже установлены интерактивные мультимедийные стелы в рамках экспериментального проекта. Система интерактивной навигации основана на дополненной реальности и работает в трёх режимах. Посетители могут получить птичий взгляд на ВДНХ, основываясь на местоположении пользователей, изучить структуру павильонов и легко найти нужный павильон с помощью видовой панорамы.

Кроме того, внутри павильонов гости могут узнать о текущих мероприятиях и купить билеты в один клик. Также им доступна функция «перемещения во времени», которая позволяет увидеть выставку в разное время суток и в разные времена года. Новые интерактивные помощники на ВДНХ предлагают посетителям удобный и интересный способ познакомиться с выставкой и получить полезную информацию.