В Москве на видео попал двухголовый голубь

Видео прокомментировал биолог, зоолог, ботаник, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ, кандидат наук Евгений Абизов. По его словам, двухголовость — один из вариантов сращения сиамских близнецов. Такое встречается не только у людей, но и у животных. Это может быть результатом облучения, мутогенными факторами — или при оплодотворении, или при формировании яйца.

Также в Москве встречаются и другие аномалии у птиц: облысение, многопалость.

«Двухголовость — один из вариантов сращения сиамских близнецов, встречается в природе не только у людей. Однако явление это довольно редкое. До половозрелого состояния такие особи обычно не доживают. Что касается работы голов, то одна может работать полноценно, а другая функционировать слабо, при этом имея достаточное кровоснабжение. Либо обе головы функционируют нормально, как у близнецов, срощенных вместе», — прокомментировал видео эксперт.