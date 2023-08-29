В Москве начали отключать аккаунты школьников в приложениях аренды самокатов

В Москве в рамках мер по безопасности на электросамокатах были заблокированы более 600 аккаунтов, принадлежащих детям. Это произошло после проведения мероприятий по предотвращению аварий с использованием электросамокатов во время летних выходных дней. Многие из этих аккаунтов были созданы детьми, которые сами арендовали электросамокаты, либо их родители доверяли им такие устройства.

Главный заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве, Евгений Логиновский, подчеркнул важность предотвращения несчастных случаев с детьми на электросамокатах. Он отметил, что сейчас в Москве работают три кикшеринг-компании, которые активно взаимодействуют с ГИБДД для повышения безопасности на дорогах и тротуарах.

Эти действия направлены на снижение риска несчастных случаев с детьми, которые используют электросамокаты в городе Москва. Проведение профилактических мероприятий и блокировка аккаунтов, принадлежащих детям, являются частью усилий по обеспечению безопасности на дорогах в городе.