В Москве начали работать первые полностью российские банкоматы

Современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, разработанные московской корпорацией, не уступают аналогичному оборудованию иностранных производителей. Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости.



