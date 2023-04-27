В Москве начали работать первые полностью российские банкоматы

В Москве начали работать первые полностью российские банкоматыПока это пилотный проект
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский рассказал о пилотном проекте по эксплуатации банкоматов, произведённых московским предприятием «САГА». Банкоматы сделаны на основе отечественных комплектующих.
Устройства отличаются взломостойкостью, отвечают всем современным требованиям российского рынка и могут конкурировать с западными аналогами.
Современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, разработанные московской корпорацией, не уступают аналогичному оборудованию иностранных производителей. Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости.