Наука и технологии
20:49, 27 апреля 2023
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В Москве начали работать первые полностью российские банкоматы

Пока это пилотный проект

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский рассказал о пилотном проекте по эксплуатации банкоматов, произведённых московским предприятием «САГА». Банкоматы сделаны на основе отечественных комплектующих.

Устройства отличаются взломостойкостью, отвечают всем современным требованиям российского рынка и могут конкурировать с западными аналогами.

Современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, разработанные московской корпорацией, не уступают аналогичному оборудованию иностранных производителей. Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости.

Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП)
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