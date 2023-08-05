В Москве начали тестировать автомобиль без водителя за рулем

Компания «Яндекс» начала тестировать в московском районе Ясенево беспилотные автомобили без водителя-испытателя за рулем.

Во время поездки у последнего, находящегося на пассажирском сидении, нет возможности воспользоваться педалями газа и тормоза или рулем, однако есть специальное устройство E-stop, которое нажатием одной кнопки позволяет безопасно остановить автомобиль во время движения — а при необходимости и совершить экстренное торможение.

Ездить такие беспилотные автомобили будут от станции метро «Ясенево» по улицам Ясногорской и Айвазовского, Соловьиному проезду, улице Рокотова и Литовскому бульвару.

В июне 2023 года «Яндекс» запустил в Ясенево в тестовом режиме роботакси. Любая поездка в управляемом искусственном интеллектом автомобиле для пользователей приложения Яндекс Go от 18 лет стоит 100 рублей.