В Москве начался эксперимент, имитирующий Лунную экспедицию

В Москве стартовал международный эксперимент SIRIUS-23, который имитирует условия полёта на Луну. Шестерым добровольцам, включая российский экипаж и учёного из Белоруссии, предстоит выполнить задачи, включая стыковки с грузовыми кораблями, высадку на Луне и управление ровером. Эксперимент проводится в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН с использованием специальных тренажёров и виртуальной реальности для имитации деятельности на поверхности Луны.

Основной целью SIRIUS-23 является изучение влияния длительного пребывания человека в изолированном пространстве с ограниченными ресурсами и задержкой связи. Эксперимент будет включать в себя более 50 научных исследований, а также 15 исследований по операционно-технической программе. Исследователи сосредотачиваются на физиологических, психологических, санитарно-гигиенических и микробиологических аспектах миссии.

SIRIUS — это международный проект, организованный ИМБП и NASA Human Research Program. Он направлен на разработку системы медико-биологического обеспечения межпланетных полётов. Первый этап экспериментов, SIRIUS-19, прошёл в 2017 году, а проект предполагает проведение ещё двух годовых экспериментов до 2028 года, смоделировав полёты в дальний космос.