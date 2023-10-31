В Москве начнут использовать нейросеть для отслеживания нештатных ситуаций на дорогах

Московские власти планируют внедрить умную систему для обнаружения различных инцидентов и нештатных ситуаций на дорогах с помощью искусственного интеллекта. Эта система, названная «ПРОСобытие», обнаружит нарушения и подаст сигнал в случае пожара или обнаружения препятствий на дороге. Эти данные будут использоваться экстренными службами и для улучшения организации движения.

Московские власти выделяют 285 миллионов рублей на создание этой системы. Она будет основана на нейросетях и сможет распознавать нештатные ситуации, которые не обязательно являются нарушениями Правил дорожного движения. Сюда включаются вторжения на запрещённые территории и аварии, а также многие другие ситуации, которые могут повлиять на безопасность на дорогах.

Помимо обнаружения нарушений, «ПРОСобытие» также будет использоваться для анализа и улучшения организации дорожного движения. Это поможет улучшить реагирование на инциденты и предоставит водителям информацию о ситуации на дорогах. Тем не менее, есть опасения относительно ложных срабатываний системы, так как нейросеть может неправильно интерпретировать некоторые ситуации в плотном городском движении. Несмотря на это, внедрение такой системы может способствовать безопасности на дорогах и сокращению несчастных случаев.