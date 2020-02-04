В Москве начнут крутить рекламу на рюкзаках

Самое интересное, что промоутеры московского стартапа BackAd не занимаются привычной раздачей обыкновенных листовок — вместо этого они просто ходят по городу, нося за спиной яркие рюкзаки с HD-дисплеями, на которых и крутится необходимая реклама. Причем реклама может меняться в режиме реального времени — так, например, бренды могут пообещать скидку первым десяти зрителям рекламного ролика на рюкзаке, которые отсканируют специальный QR-код.