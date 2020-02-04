Наука и технологии
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В Москве начнут крутить рекламу на рюкзаках
Все чаще сценарии “Черного Зеркала” превращаются в реальность
В сети появилась информация о новом сервисе под названием BackAd, благодаря которому крупные и не очень бренды смогут прокладывать маршруты промоутеров, благодаря чему должно улучшиться таргетирование рекламы, особенно за счет учитывания запросов пользователей в определенном районе Москвы.
Самое интересное, что промоутеры московского стартапа BackAd не занимаются привычной раздачей обыкновенных листовок — вместо этого они просто ходят по городу, нося за спиной яркие рюкзаки с HD-дисплеями, на которых и крутится необходимая реклама. Причем реклама может меняться в режиме реального времени — так, например, бренды могут пообещать скидку первым десяти зрителям рекламного ролика на рюкзаке, которые отсканируют специальный QR-код.
”Мы позиционируем себя как рекламную платформу, которая по престижу не уступает билбордам. Промоутеры должны соответствовать лицу компании”, — рассказал генеральный директор BackAd Филипп Дмитришин.