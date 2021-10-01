В Москве начнут отслеживать заразившихся коронавирусом школьников

В ходе модернизации ЕМИАС в систему будет добавлен информационный модуль «Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией», с помощью которого будут анализировать пациентов с подозрением на COVID-19, отслеживать результаты КТ-исследований и ПЦР-тестов. В рамках этого модуля будет добавлен блок «Контактные лица в образовательных организациях», касающийся отслеживания потоков детей с подозрением на коронавирус, сверстников и преподавателей, которые могли с больными контактировать. Для результативной работы с выявленными школьниками и преподавателями также будет добавлен блок «Розыск — контактные лица». Предполагается, что «розыск» — поиск больных и организация медицинской помощи.

Таким образом власти будут получать все данные о заболеваемости школьников и отслеживать всех потенциальных носителей коронавируса.