В Москве начнут производить «умные» браслеты

В Москве планируется производство «умных» браслетов, как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Эти браслеты будут способны отслеживать различные параметры, включая пульс, ЭКГ, уровень кислорода в крови, температуру и давление.

Планируется создание единой платформы, которая будет принимать данные, полученные с этих устройств. Ежемесячно планируется производство до двух тысяч браслетов, и первые поставки ожидаются в третьем квартале 2023 года, по словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислава Овчинского, в интервью телеканалу «360».

Эти браслеты позволят городским службам и частным компаниям отслеживать состояние своих работников. Основанная на платформе «Цифровой аватар», эта технология уже зарегистрирована в федеральном реестре программного обеспечения.