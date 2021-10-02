В Москве начнут выдавать электронные паспорта уже с 1 декабря 2021 года

Соответствующий анонс сделало Министерство внутренних дел страны, сообщают Известия. Согласно нему, дебютирует проект уже 1 декабря, пока что среди жителей Москвы старше 14 лет.

В электронной версии главного документа будет храниться биометрическая и прочие личные сведения владельца. В том числе изображение его лица и отпечатков пальцев. Ожидается, что паспорта нового типа упростят взаимодействие с государственными органами, в том числе сократят количество и вероятность ошибок при процедурах оформления.

Что интересно, вместе с цифровой версией паспорта, россияне будут получать и его пластиковые аналоги.

Ожидается, что регионы, в которых запустят выдачу электронных паспортов, будут прибавляться по мере технической готовности систем. Но случится это не позже 1 июля 2023 года.