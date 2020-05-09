Наука и технологии
Сегодня 16:30
В Москве над Красной площадью пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3
Хотя бы что-то в год, когда полноценный парад был отменен
Как стало известно, сегодня, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, в Москве над Красной площадью пролетело сразу несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев: Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3.
Помимо этого, в небе над столицей были замечены различные военные вертолеты, истребители-перехватчики и дальние бомбардировщики-ракетоносцы, а также военно-транспортная авиация. Стоит отметить, что перед началом данного авиапарада, президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, закончив процесс обращением к россиянам.
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса и всеобщей изоляцией, в этом году в России традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России был перенесен на более поздний срок.