В Москве над Красной площадью пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3

Помимо этого, в небе над столицей были замечены различные военные вертолеты, истребители-перехватчики и дальние бомбардировщики-ракетоносцы, а также военно-транспортная авиация. Стоит отметить, что перед началом данного авиапарада, президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, закончив процесс обращением к россиянам.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса и всеобщей изоляцией, в этом году в России традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России был перенесен на более поздний срок.