Наука и технологии
Сегодня 12:30
В Москве наладят производство ракет для полётов на Луну
В 2024 году
Стало известно, что в Москве наладят производство ракет для полетов на Луну. Согласно данным издания “РИА Новости”, изготовление водородных ступеней ракеты-носителя «Ангара-А5В» начнется в 2024 году.
В Москве планируют реконструировать и технически перевооружить сборочное производство водородных ступеней и разгонных блоков. Так, предполагается реконструирование четырех корпусов и перевооружение одного из них. Кроме того, специалисты намерены построить два новых корпуса. Ожидается, что уже в четвертом квартале 2023 года объект смогут ввести в эксплуатацию.
Напомним, что ранее глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин сообщал о планах России на осуществление полетов на Луну. В частности, по его прогнозам, облет Луны кораблем с космонавтами может состояться в 2028 году, тогда как высадка их на поверхность спутника Земли намечена на 2030 год.