В Москве наладят производство ракет для полётов на Луну

В Москве планируют реконструировать и технически перевооружить сборочное производство водородных ступеней и разгонных блоков. Так, предполагается реконструирование четырех корпусов и перевооружение одного из них. Кроме того, специалисты намерены построить два новых корпуса. Ожидается, что уже в четвертом квартале 2023 года объект смогут ввести в эксплуатацию.

Напомним, что ранее глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин сообщал о планах России на осуществление полетов на Луну. В частности, по его прогнозам, облет Луны кораблем с космонавтами может состояться в 2028 году, тогда как высадка их на поверхность спутника Земли намечена на 2030 год.