В Москве обсуждают применение квантового компьютера для благоустройства города

Эксперты из Российского квантового центра и власти Москвы сотрудничают, чтобы применить квантовые вычисления в решении городских проблем. В ходе Форума будущих технологий, проходящего в Москве, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский поделился этой информацией.

Одной из проблем, с которой сталкивается мегаполис Москва, является обработка больших объёмов данных. Использование квантовых технологий в перспективе может помочь ускорить анализ этих данных и, как следствие, принятие решений. Овчинский отметил, что уже сейчас они работают над этими направлениями с учёными из Российского квантового центра и разрабатывают проекты, связанные с квантовым урбанизмом. Он выразил надежду, что на следующем квантовом форуме будут представлены результаты этой работы.

Официальный также выразил надежду, что квантовые технологии помогут городским властям решить различные серьёзные проблемы. Среди них обработка больших объёмов медицинских и образовательных данных, оптимизация дорожного движения и другие сложные задачи, требующие значительных вычислительных ресурсов.