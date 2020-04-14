В Москве от коронавируса скончалась 29-летняя девушка

На сайте департамента здравоохранения Москвы появилась информация о том, что в столице, накануне, от коронавируса скончалась 29-летняя девушка с синдромом Дауна. По словам врачей, помимо нее также летальный исход был зафиксирован у еще 12 людей в возрасте вплоть до 89 лет.