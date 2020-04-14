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В Москве от коронавируса скончалась 29-летняя девушка
Всего за накануне было зарегистрировано 13 смертей зараженных коронавирусом людей
На сайте департамента здравоохранения Москвы появилась информация о том, что в столице, накануне, от коронавируса скончалась 29-летняя девушка с синдромом Дауна. По словам врачей, помимо нее также летальный исход был зафиксирован у еще 12 людей в возрасте вплоть до 89 лет.
”Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом”, — говорится на сайте департамента.
Стоит отметить, что общее число летальных случаев в столице выросло до 95 человек. На момент написания материала, по России в целом погиб 161 человек с диагнозом коронавирус, при этом наибольшее количество зараженных новой инфекцией зарегистрировано в Москве — на столицу приходится 11,5 тысячи заболевших.