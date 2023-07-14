В Москве откроют лаборатории по созданию квантовых компьютеров

В Москве стартовало строительство квантового лабораторно-промышленного центра на базе инновационного центра «Сколково». Об этом объявил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Кластер будет представлять собой центр исследований и разработок в области квантовых технологий. Здесь будут созданы лаборатории, научные группы Российского квантового центра, а также пространства для стартапов и производства квантовых продуктов.

Мэр выразил надежду, что работы по строительству будут завершены к концу 2024 года. Общий объем инвестиций в проект составит около 6,5 миллиарда рублей.

Этот шаг направлен на развитие квантовых технологий в столице и создание благоприятной среды для инноваций и научных исследований. Москва стремится стать лидером в этой области и привлечь внимание специалистов и инвесторов.