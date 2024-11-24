В Москве открылась выставка ИИ-реконструкций произведений искусства

Сбер представил новые цифровые и AI-технологии, которые меняют подход к изучению и воссозданию предметов искусства. Эти разработки стали основой выставки «От слепка до пикселя. Искусство через призму данных», проходящей в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Участники проекта смогли увидеть, как современные технологии помогают углубить знания об исторических артефактах и делают их доступнее для широкой аудитории.

Одной из ключевых инноваций стало использование 3D-сканирования и AI-реконструкции от Sber Metaverse Tech. С помощью этих инструментов удалось воссоздать утраченные элементы древних экспонатов и создать их объёмные модели. Например, технологии помогли восстановить форму древнесирийского кувшина, собрав его из осколков. Подробное сканирование также позволяет увидеть скрытые детали, что полезно как для реставраторов, так и для зрителей.

Другим направлением выставки стало изучение генеративной нейросети Kandinsky от Сбера. Искусствоведы и промпт-инженеры на примере картины Лукаса Кранаха Старшего исследовали потенциал искусственного интеллекта в сохранении культурного наследия. По мнению участников, такие технологии помогут не только сохранить произведения для будущих поколений, но и переосмыслить их роль в цифровую эпоху. Этот проект показал, как AI открывает новые горизонты в искусствоведении, расширяя рамки традиционного подхода.