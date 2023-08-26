В Москве показали инновационные протезы и медицинскую технику

Выставка «Технологии мобильности» — часть Московского урбанистического форума, где участников знакомят с инновациями для людей с инвалидностью. Пространство «Интеграция людей с инвалидностью» показывает, какие технологии улучшают жизнь таких людей, а также тенденции в социальной интеграции и реабилитации.

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты Москвы, Алексей Володин, подчеркнул, что город делает многое, чтобы каждый москвич, включая людей с ограниченными возможностями, чувствовал себя комфортно. Он отметил, что многочисленные проекты направлены на создание инклюзивной среды, в которой разрабатываются современные средства реабилитации. Это помогает москвичам использовать инновационные технологии в области протезирования и реабилитации.

Выставка представляет разнообразные компании, создающие протезы. Среди них «Моторика», «Ортокосмос», «Метиз», «МаксБионик», «Анатомикс», «Варп-дм» и «Тиос». Эти организации представляют новейшие разработки, включая стопы с энергосбережением, уникальные коленные модули и бионические протезы. Сотрудничество Департамента труда и социальной защиты и этих компаний позволяет предоставлять современные протезы бесплатно москвичам с инвалидностью.

Важной частью выставки является образ будущего города, который учитывает потребности каждого человека. Здесь можно увидеть и протестировать инновационные разработки, такие как детские экзоскелеты и симулятор горнолыжной трассы. Эти технологии не только поддерживают физическую активность, но и создают возможности для активной жизни людей с инвалидностью.