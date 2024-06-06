В Москве построят первый в России роботизированный завод грузовиков

В Москве создадут первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжёлых грузовиков. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором ПАО «Камаз» Сергеем Когогиным. Также в церемонии участвовал первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров.

Завод станет передовым производственным центром, где будут использовать отечественные ИТ-решения для планирования и автоматизации производства. На площади более 200 тысяч квадратных метров будут созданы 1,4 тысячи рабочих мест. Столичное правительство выделит для строительства участок площадью 60 гектаров, а общий объем инвестиций составит 50,2 миллиарда рублей.

На новом заводе планируют выпускать около 40 тысяч грузовиков в год. Современные российские машины будут использоваться в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и других сферах. Стороны будут совместно работать над наладкой производства, внедрением передовых технологий и продвижением продукции на рынке.