В Москве появилась первая зона с 5G интернетом

В Москве заработала тестовая зона сети 5G, развёрнутая на российском телеком-оборудовании. Демо-центр разместился на ВДНХ, в павильоне «Умный город». Организаторы сообщили, что скорость загрузки данных в новой сети достигает 1,3 Гбит/с, а задержки минимальны благодаря базовым станциям от компании «Иртея».

Эта пилотная площадка стала первой в России, полностью работающей на отечественных решениях. Она открыта для разработчиков, которые могут тестировать свои технологии в реальных условиях. Производители оборудования тоже выигрывают, получая от них ценные отзывы для доработки своих продуктов.

В лаборатории 5G, помимо сверхбыстрого интернета, доступны видеокамеры, модемы и облачные сервисы на базе 5G. Разработчики и технологические компании могут пользоваться всей инфраструктурой для тестирования и создания новых решений.