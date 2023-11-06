В Москве появились 46 новых зарядных станций для электрокаров

В сентябре в рамках проекта «Энергия Москвы» было открыто 46 новых электрозарядных станций. Эти станции разместились по всему городу, включая северо-восток, север, и центр Москвы. Заместитель мэра Москвы, Максим Ликсутов, сообщил, что к 2024 году планируется установить электрозарядные станции во всех районах столицы, обеспечивая удобство зарядки электромобилей горожан. Развитие электротранспорта в Москве способствует улучшению экологической ситуации в городе.

Электрозарядные станции для электромобилей начали устанавливать в Москве с 2015 года, и с 2020 года началась реализация проекта «Энергия Москвы» для развития легкового электротранспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. В рамках этого проекта были установлены городские электрозарядные станции, которые интегрированы в мобильное приложение «Московский транспорт». С помощью этого приложения водители могут бронировать и активировать зарядные сессии, а также планировать маршруты до ближайших электрозарядных станций.

На данный момент в Москве установлено более 220 электрозарядных станций, их общее количество в городе превышает 3 тысячи. Они расположены вблизи популярных мест, таких как торговые центры, кафе и продуктовые магазины, а также жилые зоны. Размещение станций ориентировано на движение из центра, обеспечивая удобство зарядки электромобилей по пути домой.