В Москве появились кафе с оплатой по лицу

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо выбрать на кассе оплату по биометрии лица, говорится на официальном сайте Prime. После этого надо будет посмотреть в камеру специального сканирующего устройства. Как только вы это сделаете, система приступит к поиску вашего лица в базе и в случае, если найдёт вас в ней, спишет деньги с привязанной банковской карты.

Отметим, что для оплаты новым методом будет необходимо дать согласие на обработку персональных данных. Затем в приложении «Сбербанк Онлайн» выбрать пункт «Оплата одним взглядом». Подключиться же к системе можно во время первой оплаты лицом в Prime через терминал на кассе.