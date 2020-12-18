Наука и технологии
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В Москве появились кафе с оплатой по лицу
Вопрос лишь в том, насколько это удобно в период пандемии
В Prime заявили о том, что московские кафе сети внедрили новую систему оплаты — оплату по лицу. Теперь любой желающий может заплатить за заказ не только со смартфона, как это делается обычно, но и при помощи биометрии лица.
Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо выбрать на кассе оплату по биометрии лица, говорится на официальном сайте Prime. После этого надо будет посмотреть в камеру специального сканирующего устройства. Как только вы это сделаете, система приступит к поиску вашего лица в базе и в случае, если найдёт вас в ней, спишет деньги с привязанной банковской карты.
Отметим, что для оплаты новым методом будет необходимо дать согласие на обработку персональных данных. Затем в приложении «Сбербанк Онлайн» выбрать пункт «Оплата одним взглядом». Подключиться же к системе можно во время первой оплаты лицом в Prime через терминал на кассе.