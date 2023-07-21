В Москве появилось приложение для хранения электронных копий документов

Новое мобильное приложение «Мой ID», разработанное ГКУ «Инфогород», позволяет хранить и отображать данные из основных документов пользователя, таких как паспорт, СНИЛС, ИНН и другие. Приложение уже доступно для скачивания на различных платформах, включая App Store и Google Play. Оно предоставляет возможность выбирать, какие документы хочет перенести пользователь в приложение из своего личного кабинета на mos.ru.

Приложение «Мой ID» содержит информацию о различных документах, включая московские идентификаторы, такие как карта москвича и читательский билет, а также информацию о домашних животных. Эти данные могут быть использованы в повседневной жизни, помогая заполнять онлайн-формы, покупать билеты или получать скидки в городских учреждениях. Пользователь может защитить свои данные, установив пин-код, и поделиться ими с доверенными лицами, но в настоящее время использование цифровых документов в качестве замены оригиналам не предусмотрено.

Однако переход к цифровым документам может столкнуться с техническими и правовыми препятствиями. Например, отсутствие нормативной базы для использования электронных образцов удостоверений личности и необходимость обеспечить защиту данных от мошенничества. Некоторые эксперты также опасаются, что цифровые документы будут легко копироваться и использоваться для незаконных целей. Все это требует серьёзных инвестиций и разработки специальных технологий для обеспечения безопасности данных.