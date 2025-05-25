В Москве появился первый дом со встроенными «умными» функциями

Яндекс вместе с MR Group и платформой Ujin запускает новый проект, который добавит голосового ассистента Алису в умные дома. Первым объектом станет московский жилой комплекс SLAVA, где жильцы смогут управлять инфраструктурой дома через голосовые команды или приложение «Дом с Алисой». Новая технология позволит принимать звонки домофона, смотреть видео с камер и оформлять пропуска для гостей прямо с помощью Алисы.

Пользователи Станций и ТВ Станций смогут легко впустить гостя, просто попросив ассистента открыть дверь, или заказать пропуск фразой вроде «Алиса, закажи пропуск». Пока видео с камер будет доступно только в мобильном приложении, но в будущем его можно будет выводить на экраны устройств. Первые функции заработают для жителей ЖК SLAVA уже в июне 2025 года, а затем появятся новые сценарии, такие как автоматическое открытие дверей для гостей в заданный интервал времени или запрос пропусков для курьеров и таксистов через интеграцию с Яндекс Go.

Яндекс не собирается останавливаться на достигнутом. Уже в июне стартует ещё один проект в партнёрстве с платформой «Наш дом» и оператором домофонов «Спутник». На первом этапе около 200 тысяч пользователей домофонов «Спутник» в десяти городах, включая Казань, Новосибирск и Хабаровск, смогут управлять домофонами с помощью Алисы. До конца года проект охватит 214 городов, что сделает умные технологии доступнее для жителей как новостроек, так и вторичного жилья.