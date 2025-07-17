Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2025, 15:24
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В Москве появится крупнейший в России кампус «Школы 21»

В СберСити
В строящемся смарт-районе СберСити в Рублёво-Архангельском откроют самый большой в стране кампус «Школы 21» — образовательного проекта Сбера в сфере цифровых технологий. Новый комплекс займёт 40 тысяч квадратных метров в современном офисном здании.
В Москве появится крупнейший в России кампус «Школы 21»

© Сбер

Проект представили Президент Сбербанка Герман Греф и Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося кампуса. Обучение в школе будет бесплатным и доступным для всех — независимо от предыдущего образования и опыта работы.

«Школа 21» предлагает уникальный формат подготовки специалистов в таких востребованных направлениях, как кибербезопасность, биотехнологии, управление цифровыми продуктами и цифровое творчество. Образовательный процесс построен на отечественной цифровой платформе Сбера с постоянно обновляемым контентом, соответствующим актуальным запросам рынка.

Герман Греф отметил, что выпускники школы смогут работать в Сбере, создавать собственные стартапы или строить карьеру в других технологических компаниях и госструктурах. Кампус будет работать круглосуточно без выходных, предлагая различные образовательные программы — от вводных курсов до углублённых интенсивов.

Сергей Собянин подчеркнул значимость проекта для всей страны и важность развития предпринимательских навыков у студентов. Мэр Москвы выразил надежду, что строительство завершится в ближайшие месяцы.