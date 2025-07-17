В Москве появится крупнейший в России кампус «Школы 21»

Проект представили Президент Сбербанка Герман Греф и Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося кампуса. Обучение в школе будет бесплатным и доступным для всех — независимо от предыдущего образования и опыта работы.

«Школа 21» предлагает уникальный формат подготовки специалистов в таких востребованных направлениях, как кибербезопасность, биотехнологии, управление цифровыми продуктами и цифровое творчество. Образовательный процесс построен на отечественной цифровой платформе Сбера с постоянно обновляемым контентом, соответствующим актуальным запросам рынка.

Герман Греф отметил, что выпускники школы смогут работать в Сбере, создавать собственные стартапы или строить карьеру в других технологических компаниях и госструктурах. Кампус будет работать круглосуточно без выходных, предлагая различные образовательные программы — от вводных курсов до углублённых интенсивов.

Сергей Собянин подчеркнул значимость проекта для всей страны и важность развития предпринимательских навыков у студентов. Мэр Москвы выразил надежду, что строительство завершится в ближайшие месяцы.