В Москве началось массовое производство банкоматов, использующих российские детали, сообщил мэр Сергей Собянин. Предзаказы на создание семи тысяч банкоматов уже поступили, а производство организовано в индустриальном парке «Руднево». Эти банкоматы ничем не уступают импортным предшественникам, включая возможность бесконтактного считывания банковских и транспортных карт, двухмерных штрих- и QR-кодов. Более 80% компонентов аппаратов произведены в России.

Предприятие способно производить до 15 тысяч банкоматов ежегодно, а в будущем этот объем удвоиться. Серийное производство отечественных банкоматов представляет важный шаг в развитии российской индустрии. Это не только помогает развитию экономики, но и обеспечивает независимость страны в сфере банковского оборудования.

Москва продолжает инвестировать в развитие местной промышленности и повышение производственных мощностей. Запуск серийного производства отечественных банкоматов создаёт новые рабочие места и способствует технологическому прогрессу в стране. Увеличение объёма производства до 15 тысяч банкоматов ежегодно позволит удовлетворить спрос на банковские услуги и обеспечить лучшее обслуживание клиентов. В долгосрочной перспективе стремление удвоить объем производства отражает стремление к дальнейшему развитию и росту российской индустрии банковских технологий.