В Москве появятся видеокомплексы для отслеживания водителей, нарушающих ночную тишину

Как сообщает источник со ссылкой на ЦОДД Москвы, с такой инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Чиновник также предложил штрафы за подобные нарушения от 5 тысяч рублей, которые будут расти в зависимости от мощности автомобиля.

Видеокомплекс состоит из четырёх микрофонов, фото и видеокамеры. Микрофоны расположены на X-образном креплении и направлены в сторону проезжей части. Комплекс будет фиксировать всю картину движения и определять автомобили с нарушением пороговых значений шума. Но это как раз и является препятствием для полноценного введения комплексов — для начала необходимо внести изменения в действующее законодательство.

Как отмечается, если все поправки будут приняты, комплексами оснастят районы, в которых местные жители особенно жалуются на шум автомобилей в ночное время.